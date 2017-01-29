「 情色教主」雪碧公開徵「 炮友」 網友：我職業級的

雪碧作風大膽，臉書吸引數十萬粉絲力挺 。(圖/真雪碧 無雙ss臉書)

「情色教主」雪碧作風大膽，常在臉書曬出清涼照，吸引數十萬粉絲追捧，她更自曝常遭到網友淫語騷擾，不過昨天卻公然在臉書徵「炮友」，大膽行徑讓粉絲全都嚇壞了。

雪碧在臉書先是曬出微露酥胸的清涼照，接著附文寫道「過年期間⋯⋯我想徵炮友」，接著還開出徵友條件，「18歲以上、大膽、狂野，勇於嘗試新花樣，能互相配合方式的伴兒」，可說讓眾網友想入非非，紛紛留言搶著報名，甚至還稱自己是「職業級」，隨後雪碧再次說明要徵的是「放鞭炮的友人」，因為「自己放鞭炮會怕」，這也讓搶著報名的粉絲大失所望。

(中時電子報)