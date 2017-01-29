新春動動腦 桃園積木展引人潮
春節期間除了看電視、外出踏青上香祈福外，新光三越百貨桃園站前店今年推出結合各項科幻的「小積木大世界」，讓大、小朋友也能動動腦，在新的一年，啟發無限的創作想像。
新春時間，各百貨公司除了推出福袋活動外，新光三越桃園站前店今年利用春節連假期間，將「積木藝術再進化」，推出逗趣的「小積木大世界」積木展，並且邀請樂高大使、創作年資十年的老師黃彥智，打造不一樣的視覺新體驗。
黃彥智今年結合著名卡通人物、動漫電影明星、世界著名建築以及外太空的奇幻展品，還有讓積木活用與創新的積木遊戲區，增加親子間的互動，不僅帶給大家有趣又好玩的新體驗，更讓欣賞者嘆為觀止。
這項展出共為四大區，包括一字排開的六大世界建築，從台北101至國外義大利的羅馬競技場，再來展場中央設置了三艘巨大的星際大戰太空戰艦，層層堆疊的積木打造出栩栩如生的太空場景吸引星航迷的目光。另外，美國隊長及鋼鐵人也都與大小朋友歡喜見面。
新光三越表示，民眾在過年期間，可以出外踏青，也可以動動腦，感受積木堆疊中的樂趣與想像。1060129
(中央社)
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