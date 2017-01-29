有溫度的咖啡館 莊季豪圓創業夢
香氣在街角隱隱散開，老闆莊季豪正低頭熟練地調製咖啡，伴隨著一旁咖啡豆磨碎的聲響，混成了這座咖啡館的生活氣味，莊季豪說，這是間有溫度的咖啡館。
40多歲的莊季豪，長達20年在學校安穩地待著，直到父親遽逝，生活的改變讓他起了創業念頭，離開別人眼中看似安逸的工作，因大學時期曾在咖啡館打工，積累下來基本功，宛如一路鋪排好的「咖啡協奏曲」，吟遊在人生的下半場。
咖啡館在妻子易夏平的巧手設計下，妝點出莊季豪的咖啡世界，從用色、陳設無不流露出優雅復古氣息，大地、墨綠交陳的大片牆面，搭配老電話、唱片轉盤，以及訂做的復古沙發，既懷舊又現代。
咖啡館的開放牆面上，也時有國小孩提以粉筆作畫，還有不定期的小型展覽，讓館內多了幾分文青氣息，吸引愈來愈多人停駐在這一方小小的空間，悠閒地細細品味咖啡。
一位來自瑞典的電腦工程師幾乎天天來報到，窩在復古橄欖綠沙發區打電腦，咖啡館成了他工作兼醄咖啡放鬆的地方，莊季豪從微笑點頭到閒聊成好友，才知道他為異國戀情跨海來台，一杯咖啡讓兩人有所交集，台灣的人情味盡在咖啡閒情中。
莊季豪說，他享受站在吧台煮咖啡的感覺，煮咖啡給朋友喝，工作就不會是工作，這家咖啡店很像他的人際小客廳，老友話交情、客人變朋友，流動來去之間，如同他的創業念頭，「希望成為一間有溫度的咖啡館，可以舒服坐下來，享受輕鬆的咖啡時光」。
從創業到現在1年多，莊季豪回想一路走來，感謝家人的支持，讓他得以圓咖啡夢，他也以黑咖啡比喻創業過程，「在流動的黑潮中，正可以細細品嚐到咖啡的香、醇、甘、酸、苦，這不就是人生的真實滋味，餘韻自品」。1060129
(中央社)
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