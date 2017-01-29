遊高雄鳥松濕地 驚艷稀有鳥類
賞遊一片綠油油的高雄鳥松濕地，鳥況十分熱鬧，有可能與稀有的鳥類不期而遇，讓遊客與鳥友驚艷。
春暖花開，位於高雄市鳥松區的鳥松濕地綠意盎然，也是留鳥和過冬候鳥的天堂，經常有稀有鳥類現蹤。
鳥松濕地的面積不大，但守護高雄鳥松濕地的高雄市野鳥學會認為，由於濕地的環境等相關條件維護的很好，曾同時吸引珍貴稀有的水雉和黃頸黑鷺前來棲息。
曾到高雄鳥松濕地棲息的水雉，是屬於珍貴稀有的保育鳥類，全台灣的數量曾下降到50隻以內，經過公私部門的合作搶救，成立官田水雉復育園區復育，族群數量才逐漸增加，讓鳥友和保育人士相當高興。
黃頸黑鷺也曾到高雄鳥松濕地棲息，讓鳥友和保育人士驚艷。黃頸黑鷺分布廣泛，分布尼泊爾、巴基斯坦、印度、中國南部、東南亞、菲律賓、印尼和澳洲等地，在台灣近年只有個位數記錄，屬於稀有的候鳥。
高雄鳥松濕地的保育情形佳，擁有豐富的生態環境，也吸引珍貴的稀有鳥類現蹤，值得賞遊觀鳥，但也必須遵守濕地的管理作業和規範，切勿喧囂和破壞，以免驚擾到鳥類及影響生態環境。1060129
(中央社)
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