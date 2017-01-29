川普總統第一週 顫動世界

特派員看世界專欄美國對世界的影響力，還是很大的，總統川普上任第一週、就證明這點，儘管難斷言這影響是否正面，但川普說到做到的性格，很難讓人不多予關切。

華府建制派人士從一開始不認為川普會當選、到斷言他將像典型政客一樣「不會兌現選舉承諾」，但大家又猜錯；心裡祈禱盼望川普閉嘴、好好坐在白宮裡，卻也都知道這是緣木求魚、不可能。

作為美國入主白宮時的最高齡主人，70歲的川普卻展現超高效率，白宮執政第一週，積極兌現選舉期間的主要政見，包括要廢「可負擔健保法」、美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）、建美墨邊界城牆、限制7個穆斯林國家民眾入境、暫停接收敘利亞難民、鬆綁油管興建計劃等。

而儘管白宮新聞辦公室的人力安排與運作未完全上軌道，但川普競選時的風格，已在白宮呈現，官方新聞稿就是一例。

白宮新聞辦公室發出的新聞稿、彷彿電影或新書行銷廣告般，細數點名哪些媒體報導給川普按讚，新聞稿標題還不忘引述媒體說法「總統將在許多議題上成為勝利者」。

川普討厭主流媒體，卻又渴望受肯定的矛盾情結顯露無遺，而讓人深刻感到華府「改變成真」的是，現在治理地表上最強大國家的元首，真的很在乎電視機裡誰又罵了他、網路或報紙上哪篇報導讓他火大。

大家擔心，川普是不是把美國總統做小了？白宮發言人史派瑟在每日新聞簡報會上告訴記者，那是因為一些報導真的「打擊士氣」。

原來，即使號稱世界上最有權力的人、仍需啦啦隊，而川普給自己打氣的方式就是羅列數字成績單。

根據白宮新聞稿，川普上任的第一週，動用15次行政權力，簽署行政命令或備忘錄、和外國領導人有11次談話、有4位內閣層級部會首長宣誓就職、召開3場和企業領袖會談促進美國就業的會議、造訪3個聯邦政府機構以保護美國國家安全及1次的外國領導人的正式訪問白宮活動，量化展現「川普治國、真的很忙」。

無法收斂鋒芒、躁動強勢的川普沒有「髮夾彎」，力挺川普的前美國眾議院議長金瑞契形容，「川普主義」將是美國近代史上「舊體制與新秩序」的分水嶺，而川普的強勢性格，會讓這個分水嶺堅固成真。

然而，這個分水嶺會不會隔絕了美國與世界？又給自由世界什麼啟示？

「川普主義」高舉「美國優先」，他聲稱要保護美國勞工而廢TPP、但21世紀的貿易規則如果美國不主導，拿什麼做第一？揚言墨西哥不買單邊界築牆費、就要祭出20%高關稅率，但靠墨西哥較低價商品生活的美國中低收入民眾，是否未蒙利、先受害？

另外，限制若干穆斯林國家人民入境，這種等同於向特定宗教說「不」的作法，有無違背美國憲法中「美國公民應受平等保護、不因宗教信仰受影響」的精神？

兌現競選承諾，本是民主體制中最起碼的要求，而如果過去政治人物掌權後的各種修正路線、讓民眾生厭，才造就川普勝出、成為當前美國較成熟民主運作的歷史共業，也只能寄望第四權如媒體、不因執政者恫嚇而退縮。

反川普者在他上任當天就高喊，不要法西斯幽靈在美國遊蕩，而當主政者會給「另類事實」、要求媒體該怎麼報導，甚至為總統說一句話、要政府機構上窮碧落下黃泉找證明，並要特定機關如環保署、國家航空暨太空總署不對媒體發言、不發表相關研究，只因領導國家的人並不傾向相信環境科學。

川普上任第一週，顫動世界，而民主這條路、也面臨整修重鋪的省思，要有更堅實的民主，不能少了報導真實的媒體，這是不變卻難維護的基石。1060129

(中央社)