大馬快艇失聯 20多名陸客生死未卜

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據新華社快訊，中國大陸駐馬來西亞亞庇總領事館今天證實，一艘從亞庇駛往沙巴環灘島的船隻28日在途中失聯，船上約有20名大陸遊客。搜救工作正在進行中。

中新網報導，這艘失聯船隻事發時載有31人，包括28名陸客、1名船長和2名船員。馬來西亞海事執法機構當地時間28日晚間收到這艘船發出的求救訊號。

大陸環球網報導，中國大陸外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心表示，中國大陸駐亞庇總領事已多次聯繫當地旅遊、特殊事務等部門，表達重大關切，敦促馬方全力營救。

據報導，這艘載有約20名陸客的快艇，是從馬來西亞亞庇市前往沙巴著名旅遊景點環灘島途中失去聯繫。

由馬來西亞皇家海軍和海岸巡防隊聯合組成的團隊正在相關海域搜救。

中國大陸外交部領保中心指出，截至29日上午9時，馬來西亞海、空軍和海岸巡防隊等已先後派出8艘船艦和2架飛機參與搜救行動，但尚未找到失聯船隻。1060129

(中央社)