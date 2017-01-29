初二回娘家 國道南下多路段龜速壅塞
今天是大年初二回娘家，上午國道南下多處路段車潮壅塞。尤其以國1楊梅端到新竹、南屯至員林、台南至仁德；國3土城端到龍潭、霧峰系統到南投等路段，時速平均僅40公里。
大年初二回娘家，今天加上太陽露臉、氣溫回升，一早國道便湧現車潮，平均集中在新竹、台中及高雄等路段。
高速公路即時路況資訊顯示，在上午11時，國道車速在40公里以下路段包括：國道1號楊梅端至新竹系統交流道、南屯至員林、台南至仁德系統；國道3號土城至龍潭、快官至南投服務區、關廟服務區至燕巢系統。
高公局說，國1仁德系統南下路段發生車禍、國3南下207公里處有自小客車與遊覽車發生車禍，員警正在排除。另外，有警廣聽眾通報，清水服務區的小型車位已滿，返鄉人潮眾多。1060129
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。