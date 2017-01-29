初二回娘家 國道南下多路段龜速壅塞

我要評比

今天是大年初二回娘家，上午國道南下多處路段車潮壅塞。尤其以國1楊梅端到新竹、南屯至員林、台南至仁德；國3土城端到龍潭、霧峰系統到南投等路段，時速平均僅40公里。

大年初二回娘家，今天加上太陽露臉、氣溫回升，一早國道便湧現車潮，平均集中在新竹、台中及高雄等路段。

高速公路即時路況資訊顯示，在上午11時，國道車速在40公里以下路段包括：國道1號楊梅端至新竹系統交流道、南屯至員林、台南至仁德系統；國道3號土城至龍潭、快官至南投服務區、關廟服務區至燕巢系統。

高公局說，國1仁德系統南下路段發生車禍、國3南下207公里處有自小客車與遊覽車發生車禍，員警正在排除。另外，有警廣聽眾通報，清水服務區的小型車位已滿，返鄉人潮眾多。1060129

(中央社)