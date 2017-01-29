港人春節禁忌多 大都與財運有關
香港是一個高度現代化的社會，但農曆春節期間，一些傳統禁忌還是得稍加注意，免得被有心人視作挑釁，鬧得不愉快。
這些禁忌從除夕到初七都有，大都與財運有關。
在年初一至三，首要禁忌是不要打破東西，因為在某些港人心裡，新年打破東西代表來年破財破運。
萬一打破東西，家裡的老人家會用紅布或紅紙把破碎的東西包好，默念「歲歲平安」，以求心安。
再者，長輩都不希望家人洗頭，否則會把新一年的財運洗掉。同一時間，家人也不能掃地，同樣被視為掃除財運。
另外，新年第一頓飯不能吃粥，因為這喻意未來一年都會貧窮；而年初一忌殺生，最好先吃齋。
過年期間，香港已婚夫婦都要向單身者發紅包，但紅包忌送單數，一定要成雙成對才吉利。
新年吃飯時，各家庭都會買雞吃，但吃雞要講究，切忌把雞頭對著某人，這暗示此人來年會被公司解僱。
到了初三，這是「赤口」日，意指容易帶來不吉利的事情或容易吵架，因此年初三最好不要到親戚朋友家拜年，以免傷感情。
初七日，春節快結束，這是「人日」，喻意人人生日的日子，因此要和諧，成人不能責備小孩。1060129
(中央社)
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