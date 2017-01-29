體操美女余佩倫大學畢業退休 返家鄉培育人才

體操美女余佩倫雖然已經退休，但高難度的一字馬動作仍舊難不倒她。(黃邱倫)

現年27歲韻律體操美女余佩倫，10歲就孤身離開彰化，遠赴桃園縣龍潭鄉學習韻律體操，14歲起就當上國手，一度在全運會5連霸，大學畢業後即決定退休，然後回到龍潭任教，執教第一年就成功帶領選手在全中運奪得5面金牌。

體操美女余佩倫展現出高難度動作。(黃邱倫)

長相清秀的余佩倫，國小3年級被教練選上，隔年學校體操隊解散，她跟隨著教練來到桃園龍潭鄉就讀，國中曾經因為太過辛苦而有意放棄，但憑著母親一句「堅持自己所選」的鼓勵下咬牙苦撐，終在93年起大放異彩，至今拿下包含大運會、全運會等10多面金牌，並且在2006年杜哈亞運、世界中學運動會與世界錦標賽代表台灣出賽。

體操美女余佩倫長相清秀，大學畢業後回到桃園龍潭國中執教培育人才。(黃邱倫)

余佩倫表示，「在我當選手的時代，都沒有將韻律體操列入全中運競賽項目，唯一的一次是98年台灣師大承辦大運會，那時候第一次將韻律體操列入大運會，而這也是我唯一在學生時代的金牌。」

師大畢業就退役的體操美女余佩倫，一邊在桃園龍潭國中執教，一邊在國體大就讀碩士班深造。(黃邱倫)

曾經一年365天只有除夕與過年休息兩天，箇中辛苦余佩倫都有深刻了解，她知道運動這條路既艱辛孤獨又漫長，所以當她回到桃園擔任龍潭國中教練，除了平時要教導小朋友外，還要扮演著姊姊的角色，不僅是技術上的指導，更要能幫助選手克服面臨比賽的壓力與煎熬。

余佩倫說，選手的挑選必須從國小開始，到了國中都是要有一定的興趣，因此要歸功於在龍潭國小與雙龍國小所奠定的基礎，但是從這階段，要面對更高等級的競爭，容易患得患失，教練需要設法幫助她們克服心魔，但要跨越瓶頸卻不容易。

余佩倫表示，當選手時只要顧好自己，但身為教練，要視每個選手狀況，給予身心靈的照顧與指導；這次能帶領龍潭國中、農工，接連在今年四月的全中運、六月的全錦賽，共獲得成隊四面金牌、個人一面金牌，她歸功於前教練奠定的基礎，與選手的努力。

余佩倫 小檔案

年齡：27歲(1990年3月8日)

居住縣市：桃園市

身高：164公分

體重：46公斤

學歷：台灣師大運動競技系

興趣：看電影、騎車

(中時電子報)