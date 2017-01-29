台南文化園區換新裝 藝術主題展春節迎客
台南市蕭（土龍）文化園區今年配合景觀翻新，及農曆年後將登場的當代藝術節主題展，在春節連假期間推出裝置藝術、布袋戲演出等展演，盼多元詮釋台灣信仰文化與當代藝術結合。
台南市政府文化局指出，今年2月即將舉辦的「近未來的交陪－2017蕭（土龍）國際當代藝術節」，是由多名藝術家合作醞釀兩年即將呈現的特殊展覽，主題結合傳統民間信仰，試圖為台灣當代藝術開拓出全新的領域。
台南市文化局指出，春節期間園區開放A7至A14館，預先展出以「信仰」為主題的年度策劃。第一階段邀請台灣、日本、加拿大、奧地利籍等17名藝術家參與創作；以東方文化涵養與西方當代藝術為媒介，透過攝影和錄像創作重新詮釋寺廟文化的內在精神。
台南市文化局指出，除了主題展覽外，大年初一至初五（1月28日至2月1日），園區在每天下午4時也安排表演活動；包括王藝明掌中劇團、金曲歌王謝銘祐、民謠歌手林生祥與大竹研、小嫩豬搖滾樂團、蘇俊穎掌中劇團等團隊接力演出，陪遊客度過佳節。1060129
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。