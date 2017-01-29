台南文化園區換新裝 藝術主題展春節迎客

我要評比

台南市蕭（土龍）文化園區今年配合景觀翻新，及農曆年後將登場的當代藝術節主題展，在春節連假期間推出裝置藝術、布袋戲演出等展演，盼多元詮釋台灣信仰文化與當代藝術結合。

台南市政府文化局指出，今年2月即將舉辦的「近未來的交陪－2017蕭（土龍）國際當代藝術節」，是由多名藝術家合作醞釀兩年即將呈現的特殊展覽，主題結合傳統民間信仰，試圖為台灣當代藝術開拓出全新的領域。

台南市文化局指出，春節期間園區開放A7至A14館，預先展出以「信仰」為主題的年度策劃。第一階段邀請台灣、日本、加拿大、奧地利籍等17名藝術家參與創作；以東方文化涵養與西方當代藝術為媒介，透過攝影和錄像創作重新詮釋寺廟文化的內在精神。

台南市文化局指出，除了主題展覽外，大年初一至初五（1月28日至2月1日），園區在每天下午4時也安排表演活動；包括王藝明掌中劇團、金曲歌王謝銘祐、民謠歌手林生祥與大竹研、小嫩豬搖滾樂團、蘇俊穎掌中劇團等團隊接力演出，陪遊客度過佳節。1060129

(中央社)