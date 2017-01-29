柯、姚陪蔡英文發紅包 雙方零互動

蔡英文總統大年初二到台北關渡宮發放紅包。（池雅蓉攝）

台北市長柯文哲與立委姚文智中間始終隔著立委吳思瑤。（池雅蓉攝）

蔡英文總統春節行程滿檔，今日回到北部，上午到台北市關渡宮發新春紅包。台北市長柯文哲與選區立委、議員也陪同，而已積極備戰下屆台北市長選戰的立委姚文智今再度「跨區」陪同，與表態競選連任的柯文哲首度同台。不過，雙方零互動，中間始終隔著立委吳思瑤。至於蔡英文被問到，支持柯或姚參選？她則笑而不答。

蔡英文初二首個行程來到關渡宮發放2000個紅包，吸引不少民眾大排長龍，而平常穿著輕便的柯文哲，為陪同蔡英文，也特別穿上黑色西裝外套。民眾爭相跟柯握手，更有婦人太熱情，直接跳上柯文哲身上，把眾人嚇了一跳。

值得關注的是，本場也是姚文智開始為下屆市長選戰布局動作後，首次與柯文哲碰頭，但柯始終跟在蔡旁邊，姚文智則與選區議員走在後方；發放紅包時兩人中間也隔著吳思瑤，從頭到尾零互動。媒體也詢問蔡英文，支持誰參選台北市長，蔡則呵呵笑，並未回答。

會後媒體詢及姚，是否刻意與柯保持距離，姚文智直呼：「想太多」。他解釋，吳思瑤是北投的立委，就是總統發完紅包，再與市長握手，接著站吳思瑤，而他是士林的立委，就只是單純角色分工倫理；他也解釋，移動位置到蔡英文後方，是維安人員希望動作快，柯文哲握手完後之後，後方希望不要握手，強調主角是總統發紅包，他們都是配角，流程就按照維安人員安排的走。

媒體請姚文智分析他與柯的優缺點，他則說，過年要說好話，「我跟柯市長都比過去國民黨的市長、國民黨未來要選市長的，都好很多」。而聽到蔡英文對於要支持誰，只回答「呵呵呵」，姚則笑說，只要「不是顆顆顆（柯柯柯）就好啦！」

至於柯文哲下午走春行程調整，被外界解讀為不想與姚文智同台。姚文智表示，下午行程是去參加長期支持的孩子去廟宇表演，不是發紅包、拜廟活動，時間固定沒有調整問題；市府媒體事務組僅解釋，就是單純行程調整。

(中時)