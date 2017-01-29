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1月29日中視午間新聞搶先看 │中視新聞20170129

1月29日「中視午間新聞」搶先看

📺回娘家塞車 國道紫爆變龜速

大年初二許多民眾為趕在中午回娘家，國道一早湧入大量車流，截至上午8點比起前年同期來講多了一些，提醒用路人避開塞車時段。

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📺休假抗爭 台鐵多站調人遞補

台鐵產業工會昨天在北、中、南同步發起「春節依法休假誓師行動」，從除夕開始休到初三，部分車站出現售票口無人賣票的情況，讓台鐵開出曠職單懲處。

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📺好天氣剩今天 明高溫降10℃

春節好天氣只到初二，初三起東北季風增強，北部氣溫驟降。根據預報，大台北地區明高溫僅18℃，和今天相比整整差了10℃，降雨的情況到大年初五才會趨緩

還有哪些新聞你不可不知？

請鎖定今天中午12點主播 蔣育圻​ 播報的「中視午間新聞」！

(中時電子報)