初二回娘家 國五塞爆了！

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大年初二國道五號南下車道壅塞。(黃世麒攝)

大年初二國道五號南下車道壅塞。(黃世麒攝)

每逢連假必塞車的國道五號，大年初二加上北部好天氣，回娘家與出遊的車潮同時湧入，清晨6時起路況走走停停，8時高乘載管制後仍未紓解，石碇到坪林南下路段時速不到30公里。

(中時)