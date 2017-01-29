女星開車車禍母身亡 自責痛哭
演員段可風近來在大愛台的演出深受喜愛，但堅強的她，其實9年前開車發生了死亡車禍，她自己斷了3根肋骨，但最讓她悲痛不已的是，坐在一旁的母親卻再也醒不來，讓她在受訪時難過落淚，且依舊自責不已。
段可風近日接受《壹週刊》訪問，透露9年前開車載母親發生嚴重車禍，當下發現路不見，她趕緊看地上反光線，可來不及剎車就撞上前方翻覆車子，隨後導致車子起火。她受訪時表示撞車當下，隔了好一段時間才醒來，隨後她叫媽媽，發現母親再也叫不醒。
車禍初期段可風總是懊惱「走的應該是自己，不應該是媽媽。」更說那一年就在自責與打官司狀況下度過，但經過時間沉澱，她才領悟也許是上天給她任務、要她留下，在照顧女兒的忙碌下，她才走出傷痛。
段可風在車禍後也曾收到媽媽的託夢，除了交代細項，也希望她能返回演藝圈。因此她也在5年後重返工作崗位，現在更在大愛電視台演戲，演藝之路逐漸步上軌道。
(中時電子報)
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