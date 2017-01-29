馬28陸客遊船失聯 陸要求加大搜救
馬來西亞一艘載有31人的船隻於28日失聯，船上有28名中國遊客，當局已在相關海域展開搜救。目前不知船上是否有台灣人。
中新網引述馬來西亞《新海峽時報》報導，當地時間28日早上9點，該船載有28名中國遊客，1名船長和2名船員，從哥打基納巴盧駛往沙巴環灘島。該報稱，船上乘客多數為中國人（ mostly Chinese tourists），未說明是否有來自台灣，研判應多為陸客。
當地時間28日晚，馬來西亞海事執法機構（MMEA）收到了來自該船隻的求救信號。
目前，由馬來西亞皇家海軍和海警局聯合組成的搜救力量正在相關海域展開搜救。另一方面，馬來西亞皇家空軍將執行空中偵察。
哥打基納巴盧係馬來西亞沙巴州首府，係著名旅遊城市。
此前，新華社報導稱，中國駐馬來西亞哥打基納巴盧總領事館證實，一艘從哥打基納巴盧駛往沙巴環灘島的船隻28日失聯，船上約20名中國遊客。
北京央視報導指出，中國駐哥打基納巴盧總領館多次聯繫馬來西亞沙巴州旅遊部、特殊事務部等多位元部長，力促其採取一切必要措施全力施救。截至29日9時，馬來西亞已先後派出8艘船艦和2架飛機參與搜救。總領館要求加大搜救力度。
(中時電子報)
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