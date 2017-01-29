僑生二代深耕台灣 改良印尼菜創業

父親是印尼華僑的陳臺生，父子二代深耕台灣，展現多元文化優勢和適應能力，把家鄉料理改良為台灣人口味。陳臺生和女友高靖雯一同在台北開複合式咖啡廳，成功在社區打出名號。

台灣多年來的僑生政策，讓大專校院學生來源更加多元，許多僑生畢業後留台工作、組織家庭，也充實了台灣的人才庫。

「陳臺生」的名字，就有一股濃濃的移民意涵。他的父親陳志民17歲從印尼婆羅洲的家鄉，隻身來台求學，先在國語日報學了1年華文，後考上聖約翰科技大學，畢業後娶了台籍太太，在台北吳興街開便當店，養活一家老小。

陳臺生在台灣出生，但每年都會跟著父親回印尼探親，婆羅洲的華僑多半是客家裔，陳臺生講起話來也有微微的客家腔，「雖在台灣生長，但印尼背景，一直讓我有種說不清的情感。」

陳臺生後來就讀台北城市科技大學電腦通訊系，認識了同年齡、就讀企業管理系的高靖雯，兩人一同在披薩店打工，對餐飲產生濃濃的興趣，也逐漸萌生畢業後要創業的夢想。

印尼背景是陳臺生的最大優勢，他先是把祖母的絕學、手工繁複的「千層糕」，發展成網路熱銷商品。道地的家鄉口味，讓很多在台印尼華僑難忘不已，曾在半個月內接到400、500個訂單，烤箱從早到晚都沒停過，一家人得分成3班輪流趕工。

但他們不以此滿足，心中一直存著一個創業夢，希望開設實體店面，為此走訪全台各地取經。高靖雯形容這個過程是「偷學」，多觀察、多接觸，打工時也努力學習各種流程，不只當作上下班打卡的工作。

經過多年的摸索，終於在台北市景美地區找到一個閒置的店面，投入新台幣300萬元預算，開設了一家複合式的咖啡廳，賣到地印尼特色料理，也賣咖啡、甜食，當然也包括傳自祖母的拿手千層糕。

其實一開始，陳臺生的父親只想開餐廳，父子倆路線理念不同，「討論」了好一陣子。陳臺生認為印尼口味太重、香料太多，台灣人不見得能接受，也難打入年輕人市場，於是發揮十足耐性，帶著父親到處參觀異國料理餐廳，終於成功說服，「讓他看真實的例子，比空想容易多了。」

如今陳臺生已得到父親廚藝真傳，並把印尼料理精緻化。高靖雯說，老一輩認為「好吃」最重要，料理常是黑黑一坨，客人都不願意拿手機出來拍照。後來他們改善擺盤，把配菜和湯水分開，慢慢摸索出台灣人喜歡的簡餐形式。

小倆口的咖啡廳取名為「天島」，有天堂的慢活，「島」則是源於陳臺生的家鄉島嶼之國印尼。老房子的磚牆本來塗了一層厚重水泥，遇上台灣潮濕氣候易生壁癌，陳臺生把水泥敲掉了一半，讓紅磚能「呼吸」，不僅是店裡最美的裝潢，也是父子僑生兩代，在台打拚的最佳寫照。1060129

(中央社)