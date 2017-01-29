川普祭入境禁令 痛苦絕望氛圍瀰漫機場
美國總統川普針對若干國家實施入境禁令，導致許多人抵達美國後遭拘留，令家屬大為不滿，紐約甘迺迪國際機場（Kennedy Airport）今天陷入痛苦和絕望的氛圍。
美聯社報導，川普昨天下令禁止7個穆斯林國家公民入境美國時，許多前往美國的班機已經起飛。
許多人今天在機場航廈焦急守候，等待獲悉摯愛的人們能否獲釋，或被送上離境班機，25歲的賈里德（Yosre Ghaled）便是其中之一。
賈里德婆婆的姐妹是葉門公民，67歲的她因罹患心臟病和糖尿病，因此決定從沙烏地阿拉伯搭機前往美國與家人同住，卻在下機後遭到拘留。
賈里德說，「我們非常難過，她過著非常惡劣的生活。我們試著讓她安享晚年。」賈里德還說，家人獲悉她將被拒絕入境，並將搭機返回沙烏地阿拉伯。
賈里德說：「我們等她等了好多年。他們應該讓我們看看她。見到面會讓人感覺好些。」
川普說，暫時實施入境限制是為了抵禦潛在的恐怖分子。
數以百計抗議群眾在機場示威，反覆高呼「讓他們進來」，民主黨國會議員納德勒（Jerrold Nadler）和貝拉斯格斯（Nydia Velazquez）以及女星辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）等名人，都加入示威行列。（譯者：中央社劉文瑜）1060129
(中央社)
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