老北京初二規矩多 不能單獨回娘家

初二回娘家是中國春節傳統習俗，在一些地方，初二也被稱為「女兒節」。中國大陸民俗學家指出，回娘家是非常重要的禮儀，過去還要娘家的人來接，不能單獨回家。

北京晨報今天報導，中國大陸各地回娘家的習俗略有不同，有人初三才回娘家。共通點在於，女兒回娘家一般都要備厚禮，還要為娘家的親戚朋友備禮；回娘家不僅要探望父母，兄弟姐妹和其他親戚也都要探望。

而女子的父母，則要在這天備好豐盛筵席招待女兒一家人。

中國大陸民俗學家高巍說，「回娘家是非常重要的禮儀，這一天女兒全家都要去，在過去，還要娘家人來接，單獨回家是不行的。如果娘家有侄兒侄女，那麼做姑姑的，一定要給壓歲錢，雖然除夕已經過了，但這一天意義不同。」

此外，依「老北京」規矩，大年初二早晨要喝元寶湯，也就是餛飩。不同之處在於餛飩的邊緣是展開的，而元寶的邊緣是疊起來的，形狀像元寶，因此稱作元寶湯。

高巍表示，「元寶湯，連餛飩帶湯，有招財進寶的寓意，也有財源滾滾的期盼。民間又常以元寶象徵吉祥如意，是百姓希望新的一年生活更好的寄託。」

喝完元寶湯，就要迎接初二這天最重要的事，也就是祭財神。在北京，無論達官貴人還是平民百姓都要祭財神，只是祭法有簡有繁。東嶽廟等北京各大廟宇都會舉行祭財神的活動。1060129

(中央社)