港官員看經濟 川普是雞年最大風險

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香港財經事務及庫務局局長陳家強預期香港經濟持續改善，但美國新任總統川普的政策恐出乎外界意料，可能使市場波動，這將是雞年最大的風險。

陳家強今天上午接受香港商業電台訪問時表示，如果2017年沒有海外因素衝擊，香港全年經濟成長可望比去年好。

他說，香港經濟於2017年初將會持續改善，零售業有恢復跡象。

陳家強說，美國總統川普的政策或出乎常人意料，可能使市場波動，這將是雞年最大的風險。1060129

(中央社)