花蓮這裡有社區騎馬日 老人家好開心

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花蓮吉安鄉南華村位於中央山脈腳下，風光優美，「台灣兒童發展協會馬匹輔助教育中心」進駐，成為社區新亮點，「社區騎馬日」讓村裡長輩體驗騎馬，老人家非常開心。

世居南華村的林先朝阿公說，農閒時會幫忙馬廄周邊整理環境，每週都來騎馬，騎馬很像小時候騎牛的感覺，坐在馬背上的律動，如同波浪震動，似按摩一樣舒服。

台灣兒童發展協會馬匹輔助教育中心進駐南華村一年多，和社區的初英山文化交流協會合作，邀請社區內的學童一起來照顧馬匹，孩子們利用假日和馬兒互動，學習如何牽馬、餵食、清潔環境。

初英山文化交流協會監事鍾寶珠表示，從兒童與馬兒的互動中，可訓練兒童更有專注力和平衡能力。協助建置簡易馬廄後，陸續進駐8匹大小馬，假日由小朋友負責清掃馬廄。

台灣兒童發展協會馬匹輔助教育中心負責人張明慧說，南華村風景漂亮，在社區騎馬、訓練馬，用不同視角看社區，別有一番風情。目前騎馬體驗課程規劃親子、社區民眾騎乘，另有治療性騎乘。

張明慧說，由於飼養馬匹費用昂貴，因此除了社區長輩免費騎乘外，其他訂有收費方式，可以上網查詢；農曆春節期間也開放民眾付費騎馬體驗。1060129

(中央社)