體操美女余佩倫教導大家過年瘦身方法
今年過年期間所有人都有6天長假，甚至還有不少人安排了超過10天以上的連續假期，這段時間有些人會外出拜年，但也有不少人會躲在家裡大魚大肉，身上難免會囤積不少多餘的脂肪，現在就由韻律體操美女先秀一段她的專業舞姿，然後教導大家幾招維持身材以及瘦身的方法。
韻律體操的比賽分別有繩、球、棒、彩帶還有環，余佩倫的專長是環以及綵帶，現在就看看她的獨拿絕活。
第一招就是伸展全身肌群，可以背部、肩部、大腿以及小腿的肌肉。
第二招增加腿部的柔軟性，放鬆背部肌群。
第三招伸展跨步與大腿的肌肉，可以讓腿部的線條更加修長。
第四招伸展臀部與腰部的肌肉，可以減少腰部的痠痛。
第五招延展腰部與手部的肌群，可以修飾手部線條。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。