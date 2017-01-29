體操美女余佩倫教導大家過年瘦身方法

體操美女余佩倫展現出柔軟身材，高難度的一字馬動作難不倒她。(黃邱倫)

今年過年期間所有人都有6天長假，甚至還有不少人安排了超過10天以上的連續假期，這段時間有些人會外出拜年，但也有不少人會躲在家裡大魚大肉，身上難免會囤積不少多餘的脂肪，現在就由韻律體操美女先秀一段她的專業舞姿，然後教導大家幾招維持身材以及瘦身的方法。

體操美女余佩倫秀了一段獨拿絕活。

韻律體操的比賽分別有繩、球、棒、彩帶還有環，余佩倫的專長是環以及綵帶，現在就看看她的獨拿絕活。

第一招就是伸展全身肌群，可以背部、肩部、大腿以及小腿的肌肉。

體操美女於余佩倫教導大家如何在過年期間瘦身。

第二招增加腿部的柔軟性，放鬆背部肌群。

體操美女余佩倫教導大家維持身材的方法

第三招伸展跨步與大腿的肌肉，可以讓腿部的線條更加修長。

體操美女余佩倫教導大家瘦身方法。

第四招伸展臀部與腰部的肌肉，可以減少腰部的痠痛。

體操美女余佩倫教導大家維持身材以及瘦身方法。

第五招延展腰部與手部的肌群，可以修飾手部線條。

(中時電子報)