前總統馬英九返鄉祭祖 宗親夾道歡迎

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前總統馬英九今天早上返回通霄鎮馬家庄祭祖，他到場一一與民握手致意。(江詩筑攝)

前總統馬英九延續21年返回馬家庄祭祖。(江詩筑攝)

馬英九致贈壓爐金給馬氏宗親會長老。(江詩筑攝)

馬英九人氣不減，仍是有許多支持者爭相合照、握手及簽名。(江詩筑攝)

前總統馬英九今天(29日)上午依循往例，一早就輕裝赴苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖。馬英九自從任法務部長時代得知馬家庄扶風堂為祖祠後，迄今已連續21年回鄉祭祀，仗陣比起去年也少了許多，不過仍有上百名馬氏宗親會成員到場歡迎。

馬英九抵達馬家庄時，已有眾宗親圍繞，在步入祖祠前一一向宗親問候、握手，爾後向先祖上香、獻酒。致詞時，馬英九點出馬氏源遠流長的遷徙史，並說當年先祖時代並非姓馬而是姓趙，講述馬家陝西扶風堂的歷史，馬也準備壓爐金給馬氏宗親會長老，並致贈春聯分享新春喜氣。

馬英九今年回歸低調樸實的作風，並未準備紅包分送。楓樹里長馬國棟表示，今年就如同當年馬任職法務部長時代，就是單純祭祖，也符合馬家庄的習俗。

(中時)