傳承中華文化 台役男異鄉過另類春節

農曆春節，民眾紛紛返鄉過年，但有一批派赴菲律賓的僑教替代役男，依然堅守崗位傳承中華文化。雖然未能與家人圍爐團聚，但他們也過一個充實且別具意義的春節。

春節到，馬尼拉華人區張燈結綵，年味濃厚，台灣放起年假，民眾懷著雀躍的心情返鄉。但在菲律賓12所華文學校服役的第163、164梯次僑教替代役男，卻不能跟大多數台灣人一樣返鄉過年。

僑教替代役男在菲國華校服務，只有耶誕節長假時才有機會返台。在馬尼拉聖公會中學服務的替代役隊長羅濟榕說，「我現在的心情，第一個當然是會想念家人，就傳個訊息，希望他們都能很平安健康。」

羅濟榕說，與朋友聚餐或結伴出遊，會是役男們過節的方式。

另一名替代役男陳羿親說，雖然無法返台陪家人過年，但這次卻是「很難得的體驗，可以體驗不一樣的文化及過年方式。」

菲律賓全國計有100多所華校，有些已有百年歷史，僑教替代役男制度是現任僑務委員會委員長吳新興當年擔任駐菲代表時的構想，2008年以馬尼拉作為第1梯次的試行點，協助華校緩解師資缺乏與學生程度下降的窘境。

羅濟榕說，在菲律賓教授華文頗具挑戰，必須從基礎開始，再慢慢延伸到較具文化層面的知識。

菲國華人社會仍保存著年節傳統，各華校舉辦相關活動，讓學生們實際體驗，聖公會中學也不例外，小學部各班級由學生們帶應景食品與其他同學分享，再由教師們解說典故。中學部也在校園舉辦過年食品嚐會，連菲律賓教師都喊讚。

校長吳紫薇說，「校方以種種的方式來慶祝新春，讓小朋友們了解華人如何慶祝新年，並且一代接一代地傳承下去。」

聖公會中學並在大禮堂舉辦了慶祝活動，由學生表演民俗舞蹈，替代役男羅濟榕秀了拿手的二胡，讓師生們現場感受傳統樂器之美，贏得熱烈掌聲。

羅濟榕說，他從小在台灣學習二胡，也參加過比賽，「有機會在海外華校表演，增添過年的氣氛，大家都開心，開心就好！」1060129

(中央社)