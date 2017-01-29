見女兒收伯母新年禮落淚 洪百榕嘆：我沒出息
演藝圈「銀色夫妻檔」宋達民與洪百榕，結婚12個年頭育有一子一女，不過女兒「寶妹」就醫診斷出右耳「失聰」，讓夫妻倆情緒崩潰，昨天她自曝看到女兒收到新年禮物的開心模樣，讓她再度忍不住紅了眼眶。
洪百榕透露女兒今年收到的新年大禮，不是紅包而是夢寐以求的 iPad Mini4，幫她圓夢的則是伯母陳維齡，她目睹女兒收到禮物後竟喜極而泣，並且開心說道「我太開心了！我從沒有想過我會有自己的iPad...」，看到這幕讓洪百榕跟著心疼落淚，事後回想起來直呼自己是「沒出息的媽媽」，竟跟著女兒又哭又笑，不過看見女兒開心的模樣也就滿足，事後陳維齡也留言「因為寶妹你值得」，足以見得兩家人感情融洽。
(中時電子報)
關鍵字：洪百榕
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