末日浩劫要躲哪 紐西蘭地處偏遠受青睞

性格捉摸不定的億萬富豪川普，坐上擁有核武的美國總統大位，地處南半球一隅的紐西蘭，開始被視為人類文明在面臨全球浩劫時的避難堡壘。

法新社報導，這種看法有其淵源。英國科幻作家約翰溫登（John Wyndham）在1955年小說「蛹」（The Chrysalids）當中，描述末日後的景象，西蘭（Zealand或Sealand）成為唯一未遭遇浩劫的所在。

小說中的西蘭因為地處偏遠而逃過一劫，現實生活中，紐西蘭似乎在動盪的時代，也因為同樣的理由而顯得有吸引力。

在德國出生，被控侵權的網路大亨達康（Kim Dotcom）去年底推文說：「全球正走向一場大危機。」「我已經預見危機的到來，這正是我們遷至紐西蘭的原因，地處偏遠且不在任何核武目標之內。」

川普去年11月贏得美國總統大選後，約1萬7000名美國人在網路註冊有意移居紐西蘭，是平常時的13倍。英國脫歐公投後，紐西蘭也傳出來自英國的移民申請增加。

上週才傳出川普最堅定支持者之一，美國科技大亨提爾（Peter Thiel）不動聲色在2011年取得紐西蘭公民身分，並在紐西蘭擁有數處房地產。

其他不是搬到了紐西蘭，就是已經在當地買地的有錢人，包括好萊塢導演詹姆斯柯麥隆（James Cameron），俄羅斯鋼鐵鉅子亞伯拉莫夫（Alexander Abramov）和美國金融服務業巨擘佛里（William Foley）。

阿里巴巴帝國創辦人馬雲去年表示，阿里巴巴至少有20名前主管已經到紐西蘭退休去，他自己也考慮在紐西蘭置產。

「紐約客」雜誌（New Yorker）本月報導，怕川普執政會出亂子的美國超級富豪選擇到紐西蘭避難。

原子科學家26日將象徵人類危機的「末日鐘」往前撥快30秒，距離滅亡的午夜剩2分30秒，創64年來最接近「人類毀滅」的一次，理由是核武威脅、氣候變遷及川普當選美國總統等。

紐西蘭總理英格利許（Bill English）曾表示，他可以理解該國的政治穩定和經濟強勁何以有吸引力。

「世界各地瀰漫不安氣氛，因為有很多的不確定性，無論是歐洲、英國，還是美國。所以我預期，將會有前來紐西蘭的需求。」1060129

(中央社)