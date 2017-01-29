花海熱情如火 歡迎情侶愛的告白

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今年西洋節情人節在春節過後，台東春節至情人節期間，從南到北、山上到海邊，都有熱情如火的花海，可以催化情侶「愛的告白」。

去年底2期稻收割，台東農田元旦過後換上新妝，有的是爭奇鬥艷的波斯菊，有的是黃澄澄的油菜花田，還有熱情如火的太陽花（向日葵）。

池上、關山、卑南鄉、成功鎮等農會在春節期間至情人節也都設有花海專區。

卑南鄉農會花海在知本溫泉的東遊季渡假村前，今年設計主題加入食農教育元素，種有「可食地景」，部分則是香草植物。在東海岸的成功鎮「山海花海」，設有大型漂流木裝置藝術，還有波斯菊及蔬菜，過年前後開花。

關山鎮農會則在米國學校種植10公頃的太陽花（向日葵），1月中旬過後陸續開花，花期跨越2月14日西洋情人節，關山農會規劃在情人節前夕舉辦向日葵花海「愛的告白」活動，希望每對情人的愛如同「太陽花」一樣熱情如火。此外，春節期間關山鎮農會也舉辦「榖倉音樂祭」與農夫市集。

池上農會今年祭出獎勵，鼓勵農民將美麗的油菜花田留至春節過後，鄉長張堯城說，為鼓勵稻農依節氣耕作，與鄉內農會、碾米廠決定只要過年後立春插秧的稻農，每公頃補助新台幣2000元。

張堯城說，不少農民習慣在農曆年前插完秧，輕鬆過好年，不過，依節氣應在立春過後插秧，今年立春在過年後，除了希望稻農按節氣插秧外，也能將美麗的油菜花田留到春節過後。除了油菜花田外，池上農會在農會碾米廠旁，也有五彩繽紛的花海。

不管是熱情如火或是爭奇鬥艷的花海，都適合情侶告白，也適合全家出遊。1060129

(中央社)