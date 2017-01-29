香港運勢求得上籤 各方正面解讀

我要評比

香港新界鄉議局主席劉業強今天按照傳統為香港運勢求籤，結果求得上籤。解籤者說，這預兆著香港將會繼續繁榮。

劉業強上午按照慣例，於年初二到沙田車公廟為香港運勢求籤，結得求得61籤，是上籤，解曰凡事吉利。

籤文是「傳來信息果無差，轉運時來自興家，篤志雲程須著力，何天今日賜榮華」。

電子媒體引述解籤師傅說，香港今年會有一些好的訊息，轉運時來，使形勢有好的發展。只要民眾及政府一同努力，香港就會繼續繁榮。

劉業強說，求得以上籤文，相信無論誰當選行政長官（特首），香港都會有新景象，只要香港人齊心合力，拋開以前成見，一定會好。

特首參選人葉劉淑儀回應籤文時也說，這是一支轉運的上籤，今年會有新特首，無論誰當選，都希望有新格局，帶領香港向前走，運氣會轉好。

農曆年初二到車公廟為香港運勢求籤有頗長歷史，早年更是由政府派遣官員或公職人士代表香港到廟內求籤。

2003年，新上任的港府民政事務局局長何志平為香港求得下籤，同年香港爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）而百業蕭條。

其後，港府為基本法第23條立法，導致同年7月1日有50萬人上街遊行，導致兩名高層官員負責下台。

經過此事，自2004年起，港府不再派代表求籤，改由鄉議局主席負責。去年劉業強也為香港求得上籤。

翻查紀錄，從2009年到2015年，鄉議局主席都為香港求得下籤或中籤。

就在這幾年裡，香港最為動盪不安，先受歐美金融風暴衝擊，接著發生「反國教」風波，然後是「占中」運動。1060129

(中央社)