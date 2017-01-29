蔡總統柯文哲合體 關渡宮參拜發福袋

我要評比

今天大年初二，總統蔡英文和台北市長柯文哲在台北關渡宮合體亮相參拜，祈求國泰民安，蔡總統還發福袋並向民眾拜年，吸引大批民眾排隊索取。

蔡英文上任後第一個農曆新年，日前在臉書粉絲團公布春節行程，今天年初二從北投關渡宮出發，陸續前往板橋慈惠宮與接雲寺觀音廟、新竹新埔義民廟、香山天后宮和苗栗頭份義民廟，向民眾拜年。

關渡宮緊鄰關渡水岸公園，宮外又有廣場，一大早就有許多民眾和遊客聚集。

柯文哲早蔡總統一步到關渡宮，今天還裝上西裝迎接蔡總統，兩人一起參拜，祈求國泰民安，再到廣場和民眾致意；蔡總統準備2000包福袋，站在第1個位置發放，蔡總統和柯文哲之間隔了隨扈和關渡宮董事長陳玉坤，柯文哲則是分別和民眾握手、點頭致意。

蔡總統因為另有行程，沒有親自發完福袋，後續由關渡宮發給民眾，離開前還發福袋給媒體。

許多民眾也把握機會拍攝難得的畫面，還有父親讓小孩騎在肩膀上，以「好望角」居高臨下看到蔡總統後心滿意足的離開。1060129

(中央社)