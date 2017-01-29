蔡總統柯文哲合體 關渡宮參拜發福袋
今天大年初二，總統蔡英文和台北市長柯文哲在台北關渡宮合體亮相參拜，祈求國泰民安，蔡總統還發福袋並向民眾拜年，吸引大批民眾排隊索取。
蔡英文上任後第一個農曆新年，日前在臉書粉絲團公布春節行程，今天年初二從北投關渡宮出發，陸續前往板橋慈惠宮與接雲寺觀音廟、新竹新埔義民廟、香山天后宮和苗栗頭份義民廟，向民眾拜年。
關渡宮緊鄰關渡水岸公園，宮外又有廣場，一大早就有許多民眾和遊客聚集。
柯文哲早蔡總統一步到關渡宮，今天還裝上西裝迎接蔡總統，兩人一起參拜，祈求國泰民安，再到廣場和民眾致意；蔡總統準備2000包福袋，站在第1個位置發放，蔡總統和柯文哲之間隔了隨扈和關渡宮董事長陳玉坤，柯文哲則是分別和民眾握手、點頭致意。
蔡總統因為另有行程，沒有親自發完福袋，後續由關渡宮發給民眾，離開前還發福袋給媒體。
許多民眾也把握機會拍攝難得的畫面，還有父親讓小孩騎在肩膀上，以「好望角」居高臨下看到蔡總統後心滿意足的離開。1060129
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。