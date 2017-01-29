初二回娘家 雲嘉南空品亮紅燈外出戴口罩

我要評比

今天是大年初二回娘家，民眾須注意台灣西部空氣品質不良。雲林崙背、麥寮和嘉義新港、台南等測站空品上午11時已達紅色警戒，對所有族群健康都有影響，外出記得戴口罩。

今天是大年初二回娘家，太陽露臉、氣溫回升，出遊人潮塞滿國道，但有過敏體質的民眾要注意了，環保署空氣品質監測網上午11時公布最新空氣品質指標（AQI）資訊，環保署提醒金門、林口、菜寮、竹苗、線西、彰化及高屏地區橘色提醒（對敏感族群不健康）；另雲嘉南地區紅色警戒（對所有族群不健康，宜減少在戶外活動），外出要戴口罩。

環保署空品監測指出，雲林崙背AQI達163，PM2.5（細懸浮微粒）每小時濃度達95微克，已是「紫爆」等級。另外，全台包括林口、菜寮、新竹、頭份、苗栗、縣西、彰化、台西、斗六、嘉義、朴子、新營、橋頭、復興、小港、枋寮和外島金門等17個測站的空品AQI都達橘色警示。

南地區的空氣品質堪憂，有過敏體質的民眾要記得戴上口罩。環保署監資處說，主要是因為昨天初一氣候穩定，大氣擴散條件不佳，西部區域只要風向不佳，境內污染物持續累積，造成空污濃度上升，主要污染物仍為致癌的PM2.5。

環署提醒，達到全民不良影響健康的紅害等級，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，也應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。

另外，空污達橘警等級將對敏感族群的健康造成影響，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

為了避免遭空污影響，專業藥師提出3個建議，分別是「應減少長時間戶外活動」、「沙塵暴時關緊門窗」及「調節飲食、補充維生素C」。1060129

(中央社)