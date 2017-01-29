上海晒衣景觀 大城市藏不住的生活味

中國大陸上海是個摩登大城，有超高的玻璃帷幕大樓聚集，但上海也充滿了市井生活的氣息，從隨處可見的晒衣架和各色各式衣物就能感受到。

晒衣是民生需求，並能反映地域特色。上海晒衣的特色，是它毫不遮掩，長長的晒衣桿伸向窗外馬路，或是橫越在傳統的弄堂通道裡，晾出的貼身衣物、睡衣和外出服都是「平等」的，有時行人就穿梭其中。

一名中年服飾店店員說，上海人不覺得有什麼難為情的。

在曾是法租界的陝西南路上，老式洋房和滿街梧桐樹散發出悠閒也優雅的異國風情，但眼角餘光一掃，老洋房庭院的晒衣繩上貼身衣物正晃啊晃的。

作為外來的生活者，學會了對這些景象會心一笑。

相較於台灣人較常使用一個個的衣架，上海常見直接將褲管或長袖上衣的袖子直接套在晒衣桿上。

由於早期上海家庭的居住空間小，住宅又不設陽台，為了讓衣服晾乾，只能不斷「向外發展」。大樓外纏繞的電線上，不時能看見突兀地掛上一兩個衣架，甚至再綁上一個雨傘防雨，為了晒衣，居民很自然展現出生活的創意。

新蓋的大樓住宅附設內陽台，拉上玻璃窗後，從外觀便感受不出過去大街小巷那種張揚的晒衣景觀。隨著這類住宅越來越多，上海饒富特色的晒衣景觀或許將漸漸消失。1060129

(中央社)