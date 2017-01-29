大年初二總統新北祈福 發2千個福袋

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大年初二，總統蔡英文今天上午前往新北市板橋慈惠宮與接雲寺觀音廟上香祈福，並且發放福袋，是有公雞圖案的一元紅包。

總統蔡英文在新北市副市長葉惠青及諸多立委等貴賓陪同，先到慈惠宮上香祈福，隨後到接雲寺上香。

有民眾為了領總統紅包，在上午9時就開始排隊，人龍從接雲寺沿著府中路綿延到慈惠宮，上午11時30分開始發放。

收到總統紅包的民眾都很高興，也向總統祝福新年快樂，總統府相關隨行人原說，準備了2000個紅包，發完為止。1060129

(中央社)