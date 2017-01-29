開出1億頭獎 嘉義彩券行：早有好兆頭
台彩新春加碼，初一大樂透一注獨得1億，落腳在嘉義縣大林鎮「來富彩券行」。張姓業者透露，開出頭獎前半個月，有個老先生到店裡買彩券，悄悄跟他說有神明降旨店裡會開出頭獎，但當下他不以為意，結果小年夜當天下午，擺放在他從南投紫南宮求來的金雞旁的糖果盒，在沒有任何人觸碰下，突然掉落在地，摔出一個缺角，在櫃台前買刮刮樂的客人看了，驚喜地說開頭彩，他依舊當玩笑話，沒想到大年初一真開出1億大頭獎，事後回想，這兩段插曲真是好預兆也說不定。
「來富彩券行」開出樂透頭獎消息一傳出，今店家生意絡繹不絕，一早就擠滿買大樂透和刮刮樂的客人，門口也排成人龍，全是聽到店家開出1億元，搶著要來沾沾喜氣，順便試手氣的顧客。張姓業者開心地心說，昨晚台彩通知他中得獎喜訊時，他不斷回想最近有發生什麼特別的事，最後才想起這兩段插曲，不過對幸運兒在大年初一就中頭獎，張姓業者認為「這人一定很有福氣」。
(中時)
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