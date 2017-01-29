台東南迴車流量大 綠色隧道車潮回堵

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年初二台東主要道路、景點湧入人潮，南迴公路楓港至太麻里北上車道車流量大，但未塞車；不過市區綠色隧道至初鹿北上車流回堵。

今天上午南部遊客湧入台東，南迴公路車流量大，過去每逢春節必塞車的金崙至多良段，因擴建的道路加入運輸，有效紓解車潮，上午時速約50至60公里。

不過，台東市綠色隧道至初鹿北上車道，上午10時過後開始回堵，車陣從初鹿牧場至南王，綠色隧道就像停車場。

台東縱谷部分，伯朗大道、金城武樹還有鹿野瑞源台9線旁、二層坪的波斯菊花海都湧入人潮，車流量大，但行車順暢。1060129

(中央社)