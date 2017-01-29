馬英九連續21年馬家庄祭祖 少了外地人潮
今天農曆大年初二，前總統馬英九循例連續第21年到苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖，由於卸任後不再發放總統府福袋，外來遊客人潮明顯減少；宗族鄉親說，這樣更具家庭聚會的親切感。
前總統馬英九上午赴通霄鎮馬家庄「扶風堂」祭祖，這是他卸任後首次在年初二回到馬家庄，儘管以往祠堂外排隊等領「總統紅包」的人潮不再，但宗族鄰里及世界馬氏宗親會的熱情不減，仍聚集上百人到場，苗栗縣長徐耀昌也率縣府多局處主管前往表示歡迎。
馬英九今天身穿紅色喜氣夾克抵達馬家庄，與宗族鄉親寒暄拜年，有人見他右腳運動受傷仍未痊癒，特別關心傷勢，經短暫晤談後，馬英九進入祠堂上香、獻酒祭祖，今年並未安排讀祝誦詞。
今年是馬英九連續第21年年初二回馬家庄祭祖。完成祭祖儀式後，馬英九特別看了看祠堂兩側牆面上掛的老照片，其中有張是他在民國90年大年初二時任台北市長任內來馬家庄祭祖所拍攝，馬英九笑著感嘆「人老得還真快」，另一側牆上則掛著他「一路走來 始終如一」的海報。
由於已經卸任總統，馬英九今年祭祖行程，並未大規模發放總統福袋、紅包，改贈馬家庄「壓爐金」及他親筆揮毫的「金雞獻瑞除舊歲 吉祥如意迎春暉」春聯，向宗族鄉親賀年；反倒是世界馬氏宗親會理事長馬潮，準備了許多大樂透紅包分送給親友，增添過年喜氣。
楓樹里里長馬國棟說，馬英九21年來年年回馬家庄祭祖，「實在很有心」，多年來感受到他為人謙虛、低調，不喜歡擾民，因此卸任總統後，祭祖儀式流程也回歸以往模式，今年少了許多外來遊客、人潮，「這樣反而更有家族聚會的親切感」。1060129
(中央社)
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