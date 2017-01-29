百米滑雪道冰酒吧 擁恆雪樂園登場
擁恆文創園區引進最新技術，打造「冬季雪樂園」，不僅有100米滑雪道，也為孩童打造滑梯，還有攝氏零下8度的冰酒吧。
擁恆文創園區引進國外最新技術，每天產出20噸雪，將園區一隅打造成「冬季雪樂園」，民眾不用大老遠飛到國外，從台北出發不用1小時，就能抵達園區，體驗打雪仗、堆雪人樂趣。
「冬季雪樂園」分為戶外與室內兩部分，戶外區設有長100米、寬50米，經過一大彎三小彎的滑雪道，有民眾坐上特製的輪胎俯衝而下，直呼「一直左右晃，好刺激，還要再玩一次」，園區另也貼心為6歲以下孩童設置滑梯，適合全家一同前來體驗。
穿上雪鞋走進室內區，民眾不僅能享受堆雪人的樂趣，還能換上雪衣，走進攝氏零下8度的冰酒吧，在冰窖中喝著飲品，另也能嘗試挑戰攝氏零下12度的極地風暴，感受宛如置身電影「明天過後」般的暴風雪襲擊。
擁恆文創園區總裁陳振豐表示，雪是開在天空的花朵，象徵純潔與祥瑞，是冬季吉祥物，以前只要冬天大雪，來年農作必定豐收，「冬季雪樂園」除提供民眾全新的休閒娛樂場所以外，也希望藉瑞雪帶給民眾滿滿的幸福。1060129
(中央社)
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