NBA》勇士打爆快艇 柯瑞單節23分5顆三分球
勇士29日在主場迎戰快艇，靠著史提芬柯瑞在第三節的5顆三分球、單節狂砍23分，144比98打爆對方，成為本季第一支拿到40勝的球隊。
勇士本季只要單節能夠攻下40分以上的比賽從未輸過，此役第二節強勢攻下41分，包含中場壓哨半場的特大號三分球，易籃後，勇士狂暴攻勢沒有停過，尤其是柯瑞的三分彈投射距離愈來愈遠，也愈來愈得心順手，勇士單節砍進45分，本季第13次單節得分超過40分以上，勇士保持12戰全勝紀錄。
打完三節已取得43分絕對領先優勢，先發五虎在第四節全部壁上觀，即便是替補陣容應戰，快艇仍舊追不回失分，最終以本季最大的46分差距慘遭羞辱，絲毫看不出來是西區強隊的身影。
柯瑞只打了29分就有43分、9籃板、6助攻的超高得分效率，讓勇士球迷嗨翻全場，杜蘭特不遑多讓，11投9中貢獻23分、4籃板、7助攻，克雷湯普生11投7中，挹注16分，勇士全隊投籃命中率高達62%，兵不血刃的贏得比賽。
快艇葛瑞芬歸隊，但船長保羅仍在傷兵名單，在少了指揮官的情況下，總教練瑞弗斯內舉不避親，將兒子小瑞弗斯拉到先發陣容，可惜僅11投3中，無法帶領球隊突破勇士的防線，慘敗收場。
(中時電子報)
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