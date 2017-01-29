郝龍斌鎮瀾宮參拜 胡志強及顏清標相陪

宣布參選國民黨主席的前台北市長郝龍斌今天到大甲鎮瀾宮參拜，不只前台中市長胡志強與鎮瀾宮董事長顏清標陪同，還有多位台中市議員與當地里長都現身。

大年初二鎮瀾宮很熱鬧，眾多信徒前來上香祈福，要參選國民黨主席的參選人詹啟賢及郝龍斌也在上午前後抵達鎮瀾宮參拜，相較於詹啟賢到場時只有鎮瀾宮副董事長鄭銘坤迎接陪同，近午時抵達的郝龍斌則有胡志強夫婦、台中市議員李中、黃馨慧、李榮鴻及多位里長前來，連顏清標都趕到現場致意。

郝龍斌等人上香後，隨後前往接待室閒話家常，郝龍斌很感謝顏清標在百忙中還前來接待，他說，本來就想來鎮瀾宮，剛好知道胡志強每年都會來鎮瀾宮參拜，所以大家就一起過來，有拜有保庇。

最近因為媳婦懷孕即將升格當阿公的胡志強開心的說，國民黨主席選舉這次有好多人出來選舉是好事，因為國民黨處境現在這麼困難，有這麼多人願意出來參選一定會更好。另外，他也說明，是因為郝龍斌有通知他過來，詹啟賢則未通知他。

顏清標也解釋說，詹啟賢並沒有通知他要來鎮瀾宮，但之後有到他家去拜訪，他才知道詹啟賢有來參拜，他得知郝龍斌要來趕快過來，一路都塞車，還向別人借機車進來，才會遲到了。

相較於詹啟賢表態選主席後將會朝參選總統之路努力，郝龍斌表示，他如果當選主席，不會去選總統，每人定位有不同看法，都很好，而他參選主席對未來黨的方向也有主張，包括未來黨不能一個人說了算，要走向集體領導；立院黨團與議會黨團要結合；讓年輕人有前途，一定要黨內世代交替；地方黨部主委直選等，重返執政則是最重要的事情，讓2018及2020的選舉都能勝選。1060129

(中央社)