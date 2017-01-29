雲嘉南地區民眾注意 崙背PM2.5紫爆

我要評比

今天是大年初二回娘家，雖然太陽露臉、氣溫回升，但有過敏體質民眾要注意了，根據行政院環保署監測，雲嘉南「崙背」PM2.5（細懸浮微粒）每小時濃度達95，已是「紫爆」等級。

今天是回娘家的日子，太陽露臉、氣溫回升，不少民眾把握好天氣出遊，也將國道1號、3號多處路段塞爆，但有過敏體質的民眾如果到雲嘉南地區，可能得戴上口罩。

根據行政院環境保護署上午11時監測，雲嘉南地區「崙背」PM2.5每小時濃度達95微克/立方公尺(μg/m3)，已達「紫爆等級」。

另外，雲嘉南的「麥寮」、「新港」、「台南」PM2.5濃度也都達到72以上，呈現「紅色警戒」，對民眾身體影響非常不健康。1060129

(中央社)