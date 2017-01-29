台灣完了？ 陸人親體驗

站在象山步道攝影平台，可以居高臨下一窺台北市全貌。(圖/本報系資料)

台灣的經濟環境每況愈下，不少人說：台灣完了！但這是真的嗎？近來，有位大陸網友發文講述親身遊台經歷，表示：「台灣遠遠是先進，是儒雅的，是可愛的，她的路，還長著呢。」

「江南隱士」的文章《台灣完了？》全文如下：

不少大陸人說，日本不行了，香港不行了，台灣不行了。那是這些大陸人走的地方還不夠多，看的世界太不夠廣。

日本很好，否則不會成為中國人海外旅遊最受歡迎的國家；香港依然不錯，一個高效廉潔守法民主的現代都市樣本。

台灣更好，寶島台灣，不是白說的。

今天中午在北京朝陽門和一位部委的朋友吃飯。他剛從台灣回來，送別了罹患癌症多年的舅舅。

當年，他舅舅在美國得了癌症，可是美國醫生始終治不好，總是化療，結果適得其反，加速了癌症進展。

怎麼辦？

2016年3月，舅舅說，去台灣。這位部委朋友從大陸過去，陪床。

首先他們去了榮民總醫院，台灣最好的醫院之一。看完病，醫生立刻收治舅舅住院。並沒有要錢。住進去，醫生是和藹的，護士是體貼的，那種護理和客氣，遠遠超過了北京人的想像力。

北京人是見過世面的，可就是沒見識過台灣醫生和護士的和藹和客氣。這位部委朋友感慨得一道一道的。

台灣，人與人的溫度，永遠在體溫之上。

兩週後，直到要出院，人家才來結賬。 （在大陸則不可能這樣，醫院會想如果病人跑了呢？或者死活不付賬呢？也不能完全怪醫院，因為病人真的可能會不付錢就跑了。）

住院期間，病人家屬問，要不給舅舅打點營養藥吧，靜脈滴注什麼的。這個要求，通過護士轉達給醫生，醫生客氣的說：這樣不好，病人本來腎臟就快衰竭了，不要打營養藥，他受不了。

如果在大陸的某些醫院，那就不好說了。病人要營養藥？那就給吧。要多少給多少，多多益善，病人需要，花錢就行。幹嘛要拒絕富有的病人的要求呢？

榮民醫院也看不好，舅舅轉到另一家專業癌症治療中心。

剛進去，一位美麗的女士出現，問是否需要臨終關懷服務。「病人衰弱如此，還是需要有人聊聊天的，可以嗎？」

北京家屬們當場怒了，這時候了，你還想賺錢！

這位女士微微一笑：我們的服務，不用錢。我們真的只是想關懷病人，陪他走完人生最後旅程，只是我們醫院的標準服務，是慈善服務。

圖為台北榮民總醫院內觀，該院是台灣最好的醫院之一。(圖/中時部落格)

是啊，我們大陸人太防著彼此了。從1918年五四運動開始，到三反五反，到文革，到改革開放後的各種詐騙，中國大陸，已經沒有人與人的基本信任。

終於，這位舅舅故去了。家屬大批從大陸趕去台灣弔唁。醫院問，你們要什麼服務，是佛教人士嗎，是道教人士嗎，我們都可以配合。用什麼法器，做什麼道場，可以。

家屬結賬了，有點不解，問醫生，藥品和住院似乎不貴啊，好幾週，才2萬元多元？

兒科主任（和這位癌症病人是故舊）說，我們確實不會收昂貴的藥品和診療服務，我們有停車場，有收費；有樓下的大食堂，可以收費，還有其他物業收入。醫院，本身沒什麼利潤。

不可理解。

更不可理解的，是買地瓜。

一位家屬去醫院門口買烤地瓜。很便宜。前面有位女士也在買，是台灣當地人。這位女士對買地瓜的人說：「先生，你的地瓜很好吃，我先生很喜歡。他說，什麼也吃不下，就是能吃幾口地瓜了。也許他活不了太久，他讓我把一些吃的，轉送給你，反正他也吃不了。」

這位家屬看到，賣地瓜的人，和這位女士，兩人眼中都在流淚。家屬心中一驚：這不會是兩個人設局要欺騙我什麼吧？

大陸人本能都會這麼想。

不是。兩人客氣了一番，女士走了，賣地瓜的人留下禮物，擦拭眼淚，繼續帶著微笑問這位家屬：您要幾個地瓜？

地瓜攤販在遍布在台灣大街小巷，這是在地人喜愛的美食之一。(圖/人安基金會)

大陸的這位家屬，呆了。

你以為台灣完了？你懂什麼。你走的地方還不夠多，看的世界太不夠廣。

你以為GDP全球第二就是贏家嗎？

你以為10萬元/平米的房地產就是贏家嗎？

你以為人家衰落了嗎？不是，台灣遠遠是先進，是儒雅的，是可愛的，她的路，還長著呢。

(中時電子報)