加拿大總理杜魯道：歡迎難民
儘管加拿大航空業者表示，會遵守美國總統川普簽署的新移民禁令，將拒載7個穆斯林國家旅客前往美國，加拿大總理杜魯道則表示，歡迎躲避戰火和迫害的難民。
路透社報導，川普下令暫停美國收容難民計畫4個月，也暫時禁止來自7個穆斯林國家的旅客入境的隔天，杜魯道（Justin Trudeau）在有針對性的推文中表示，加拿大歡迎難民。
杜魯道在推特上表示：「逃離迫害、恐怖和戰爭的人，無論你們的信仰為何，加拿大人歡迎你們。多元化是我們的力量#歡迎來到加拿大。」
杜魯道發的第2則推文附有1張2015年他在加拿大機場，歡迎1名敘利亞難民的照片。
在官員試圖理解美國制定的新規定之際，世界各地的機場今天陷入一片混亂。
杜魯道面對川普政府的分寸拿捏得宜，避免直接批評，同時也推廣執政滿1年的自由黨政府的進取型政策。
目前還不清楚來自索馬利亞、以難民身分抵達加拿大的移民部長霍森（Ahmed Hussen），在美國制定的新規定下是否可以入境美國。霍森的辦公室並未回應尋求置評的請求。
廉價航空公司西捷航空（WestJet Airlines）表示，今天已拒載1名要前往美國的乘客，以遵守川普的行政命令，但西捷航空沒有透露這位乘客來自哪個國家。發言人表示，航空公司會全額退費給受影響的乘客。（譯者：中央社陳昱婷）1060129
(中央社)
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