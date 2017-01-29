抵制川普移民禁令 紐約法官發出暫留令
美國紐約布魯克林（Brooklyn）聯邦法官今天發出緊急停留令，暫時阻止了持有效簽證者降落美國機場後遭政府遣送出境的命運。
美國民權聯盟（ACLU）估計，這項停留令將使在美國機場被扣留或過境的100至200人受到影響，不過政府律師無法證實這項數據。
美國總統川普簽署行政命令，禁止7個穆斯林國家公民入境美國，以及暫停接受難民後，紐約東區聯邦地區法院法官唐諾利（Ann Donnelly）作出這項裁決。
唐諾利今天下令當局停止將難民和其他滯留美國機場的旅客遣送出境，作為抵制川普暫時移民禁令的部分舉措。
唐諾利作出這項裁決後，美國民權聯盟在推特推文「勝利！！！！！！」；這個組織的律師要求政府停止執行川普昨天簽署的行政命令。
「我們的法院今天肩負起作為壁壘的職責，對抗政府濫用或行使違憲的政策或命令。」（譯者：中央社劉文瑜）1060129
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。