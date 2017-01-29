歷代清皇新年賀辭夯 御醫奇緣受關注

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中醫師王嘉保赴大陸採購藥品結識清朝世襲御醫愛新覺羅‧鸚烈，師承其心法「御醫開藥方兩重點：有效卻不能有副作用；百姓雖非皇帝，看診時絕不能蒙混了事」，返台醫術精進。

網友瘋傳新年賀辭「工作順治，生活康熙，體魄雍正，事業乾隆，萬事嘉慶，前途道光，財富咸豐，內外同治，千秋光緒，萬眾宣統！大清全體皇帝祝你春節快樂！」，其中宣統是清末皇帝溥儀的年號。王嘉保因緣際會而能師承溥儀當年的御醫鸚烈，意外讓這段傳奇故事受關注。

鸚烈是世襲清朝御醫，也是清朝末代皇帝溥儀的御醫，溥儀退位後，鸚烈仍繼續陪侍溥儀大半生，一生浸研中醫，醫術高明，榮登「中國名醫列傳當代卷」。

王嘉保1986年考取中醫師執照後為求醫術精進，1990年起赴大陸進修交流，1996年間他前往中國瀋陽洽購藥材，一場飯局，在老友牽線下結識鸚烈，得知鸚烈曾是溥儀御醫，直覺遇見貴人，一連3個多月，每天登門請益。

王嘉保表示，鸚烈告訴他，「身為御醫開藥方須具兩重點：有效卻不能有副作用；百姓雖非皇帝，看診時絕不能蒙混了事」，這番話讓他迄今受用無窮。

至於這段御醫奇緣收穫為何？王嘉保說，「心法」二字而已；不少病患相信中醫秘方，鸚烈卻說，「宮廷流傳的秘方，只用在特殊情況，且因人而異，否則恐會奪命。」，鸚烈傳授的心法代代相傳，要有相當慧根才能領受。

他又說，這建立在基礎理論，不僅有助找到治病的捷徑，也有助掌握活用醫理與藥理雙管齊下的竅門，一旦融會貫通，治病用藥祕訣便垂手可得，與秘方截然不同。

王嘉保指出，執業多年來常被疑難雜症所苦，用常法治療成效不彰，直到將恩師心法靈活運用才迎刃而解，希望能將這項心法發揚光大，造福更多病患。1060129

(中央社)