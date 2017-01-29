高捷旅客爆量 草衙站匣門一度當機

我要評比

今天是大年初二，不僅路上車多擁擠，連高雄捷運也塞爆，高捷草衙站一處匣門出口上午一度疑因進出人潮過多電腦系統當機10秒，經電腦重開後排除故障，恢復正常。

高捷公司說，今年過年由於天氣回暖加上高市府舉辦許多春節活動，以及民眾預期塞車，致使捷運運量爆增，昨天大年初一運量26.4萬人次，比去年初一增加5萬人次。

高捷公司又說，直達大魯閣草衙道樂園的草衙站連日來更是人滿為患，上午草衙站一處出口匣道一度不堪負荷當機，後方回堵人潮大排長龍，所幸經工程人員即時重開，當機約10秒後排除。1060129

(中央社)