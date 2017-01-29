越南國民美食 非牛肉河粉莫屬

越南國民美食牛肉河粉，有著鮮甜的牛肉和濃郁的湯頭，在炎熱的越南即使吃得滿頭大汗也要享用，越南人食用牛肉習慣是在法國殖民後養成，在越戰爆發後越南難民被全球各地收容，也成為世界知名的食物之一。中央社記者劉得倉胡志明攝 106年1月29日

說到越南美食，第一個想到就是牛肉河粉，務農的越南為何也食用牛肉呢？原來越南曾被法國殖民，開始有吃牛肉的飲食習慣，當地台商說，最好吃的牛肉河粉其實不在星級飯店。

越南美食中最為台灣民眾熟悉的就是牛肉河粉，甘醇的湯頭加上粉嫩的清燙薄片牛肉或牛肉丸配上爽口的河粉，是正餐也是點心。這個最具越南代表性的美食，幾乎在全球大都市都吃得到，背後也有一段難以抹滅的殘酷歷史。

1960年代越南因政治引發戰爭導致大量難民流落海上，陸續被法國、美國、加拿大、澳洲和香港等國家及地區收容，這些越南難民在異鄉紛紛開起越南餐廳，牛肉河粉也逐漸在全球風行起來，如同過去台灣並沒有這麼多的港式燒臘店，在香港回歸中國前後、有不少香港人到台灣開店。

越南地形狹長，又是以農業立國，越南人食用牛肉習慣是在法國殖民後慢慢養成，南越和北越的河粉也有一些不同，北越的牛肉河粉會加入牛肉丸和牛雜等，另外搭配的就是大量的青蔥，還有油條浸泡在牛肉湯的吃法；南越則是清燙牛肉片，加一些牛筋或肋條等，搭配香菜、豆芽及九層塔。

但隨著南北越統一後，兩地飲食文化也交流，南北越的牛肉河粉的差異性正在縮小，經常往來南北的越南台商表示，好吃的牛肉河粉並不在星級飯店裡，而是要深入市區大街小巷、到當地人經常光顧的店家，順便體驗當地生活，融入越南社會。

河粉是以稻米製成，有多種稱呼，像在泰國就稱為粿條，在南台灣客家村落叫面帕粄，北台灣客家人稱為粄條，其實都是相同的米製品，不吃牛肉的人還有雞肉或豬肉的組合，但在越南就是以牛骨和牛腿、牛雜、牛腩等熬出濃郁湯頭後，再加上清燙牛肉，就是著名的牛肉河粉，到了越南別忘去品嚐看看。1060129

(中央社)