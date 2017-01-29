前總統馬英九帶傷赴新竹義民廟上香

前總統馬英九依舊收到民眾夾道歡迎。（莊旻靜攝）

前總統馬英九（左二）腳穿護具，步履平穩。（莊旻靜攝）

前總統馬英九首度以卸任元首身分，前往義民廟上香。（莊旻靜攝）

前總統馬英九依舊收到民眾夾道歡迎。（莊旻靜攝）

前總統馬英九今天（29日）上午前往新竹縣褒忠義民廟參拜，並向現場鄉親致意。他指出，過去每年，年初二均在結束馬家庄行程後，即到義民廟，今年首度以卸任元首身分前來，看到鄉親對他熱情不減，他也當場致謝。

馬英九指出，義民廟是台灣獨有的客家文化，122年前桃竹苗客家農民，義勇起兵保衛家園而得的封號。馬英九也表示，他的先祖歷經遷徙，自陝西、山西到湖南再至台灣，語言中部分詞彙也與客語相通。

馬英九日前受傷，今天依舊穿戴護具，步履平穩走入廟中，縣長邱鏡淳、義民廟董事長徐德馨則陪伴馬英九上香。據瞭解，總統蔡英文下午也將至義民廟發送紅包。

(中時)