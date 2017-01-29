NBA》豪哥何時歸隊？ 籃網慘輸灰狼20分

籃網前往明尼蘇達踢館，卻慘遭狼君狠咬吞敗。(美聯社)

全聯盟唯一勝場還在個位數的籃網，29日前往明尼蘇達踢館，沒想到反被主場球隊羞辱，109比129吞下5連敗。

最近15戰吞下14敗的籃網，好不容易在前些時候中止11連敗，但隨後傳出林書豪在復健時又拉傷大腿，必須休息3-5周，雪上加霜的籃網似乎有意放棄本季，就連在主場迎戰熱火，第四節領先18分的情況下都能夠被逆轉而落敗，就可以看得出這支球隊有多麼糟糕，大年初一面對衛冕軍騎士吞下4連敗，此役一度被對手壓著打，整場比賽只靠布魯克羅培茲撐場面，輸得一點都不意外。

灰狼6人得分上雙，先發五虎都有出色表現，兩位選秀狀元更是稱霸禁區，唐斯37分、13籃板，威金斯23分，拉文20分，葛基傑12分、10籃板，盧比歐14分、6助攻，替補悍將穆罕默德18分。

(中時電子報)