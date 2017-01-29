男疑服摻毒咖啡包後飲酒 太high露鳥嚇壞路人

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高雄市一名21歲黃姓男子在今天(29日)凌晨4時57分同人在中山、光華路口河畔旁聊天，疑因飲酒後情緒太high，竟公然脫掉上衣和褲子光溜溜露鳥裸奔，嚇壞路人，民眾趕緊向警方報案。

警消到達現場後，發現黃男神智恍惚不斷嘶吼，於是警消合力將他上銬綑綁送上救護車，送往醫院檢查治療。

警方表示，根據黃男友人說，黃男因服用摻毒的咖啡包，加上飲酒，才造成情緒太high，進而控制不住的狂叫怒吼。

黃男家人說，黃男喝酒後經常出現情緒失控；員警稍晚待黃男清醒後，將再對他訊問以進一步釐清事實。

(中時)