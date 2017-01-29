新北水金九懷舊 水湳洞陰陽海踏青

我要評比

春遊「水金九地區」是春節不錯的選擇，台北近郊的黃金山城金瓜石、水湳洞，可暫時遠離城市，港灣邊享受山海大自然，放鬆減壓後，作為充電再出發的動力。

「水金九」是取自瑞芳區的水湳洞、金瓜石與九份，三地地名的第一字，組成一句稱讚很美的台語「美真久」，貼切地點出美景與人文藝術。

水金九地區為交通部觀光局「競爭型國際觀光魅力據點示範計畫」，是台灣國際觀光亮點。以往遊客到瑞芳地區遊玩，首先想到九份老街，卻忽略水湳洞與金瓜石還藏著許多的私密景點及人文歷史、山城風光、礦業遺址及歷史場景建築。

出生於彰化鹿港，人稱「麵線伯」的王再來，現居新北市板橋區，年輕時是打金師傅，19歲開始於台中、南投、草屯及台北艋舺等地從事打金工作。

他捐出當時提供顧客打造金飾時的參考樣品圖「打金簿」，黃金博物館結合館內傳統金飾的展示，增設「打金簿展示區」。

逢甲大學歷史與文物研究所副教授李建緯研究，黃金博物館館藏的打金簿，原名稱應是「金銀細工實用圖畫大全」，由高天成編輯、高成興金鋪，於日治昭和5年（1930年）出版。

台灣日治時代後期，打金簿一類金工設計圖錄，反映金銀飾品製作逐漸標準化，圖稿提供匠師設計的參考依據，也能提供顧客選擇飾品，代表當時匠師手藝普遍純熟。

除「打金簿」的懷舊，黃金博物館表示，每年農曆春節，許多遊客到金瓜石遊玩，可以走祈堂老街與國際終戰和平紀念園區，彷彿感受時空轉換的情節。

從日治時代留下的戰俘營，打造成終戰和平紀念園區，有銅雕、戰俘紀念牆，以紀念過往二次世界大戰的礦山戰俘。

遊客在水金九，除黃金瀑布，也可以在水湳洞欣賞藝術家筆下的美景，欣賞氣勢磅礡的陰陽海與十三層遺址。水湳洞風景區背山面海，轄區居民均沿山勢而居而成梯形狀。

因礦物質導致半黃半藍海水的陰陽海，是個「美麗的錯誤」，也是地質景觀的好教材，為台灣東北角濱海地區的一大特殊地理景觀。

古老、荒涼的遺跡，讓人有走入天空之城的神秘感。除了九份山城，水湳洞十三層遺址的美景，昔日為台金公司選礦場，如今令人流連往返。十三層遺址發展出來的礦村聚落，經過不同年代的淘洗，那些曾在鄉親記憶中的位置，又在遊人的足跡中湧現。1060129

(中央社)