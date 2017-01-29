初二回娘家 澎湖社區大團圓餐會

大年初二，澎湖馬公重光等5個社區村里在廟口舉辦有「初二回娘家」餐會，場場都是爆滿桌次，成為另類的回娘家的大團圓聚會。

澎湖今天中午有馬公市烏崁、重光和白沙鄉赤崁村在威靈殿、靖海宮和龍德宮等廟埕前廣場舉辦「牽手回娘家、鄉親大團圓」等活動，席開100至160桌不等，場面浩大。

澎湖湖西鄉紅羅、青螺等社區晚間則在北極殿、真武殿廟埕廣場舉辦「大年初二回娘家」與「真武大帝開堂慶典」等回娘家餐敘活動，每桌新台幣4000元，席開近40和120桌的回娘家餐會，明天還包括有西溪和鼎灣，場場場面盛大熱鬧。

澎湖縣長陳光復、副議長陳雙全、議員陳慧玲、張再興等人也都出席與鄉親同樂歡聚並抽出摸彩品；初二回娘家的「娘家宴」，最早是由白沙赤崁在10餘前開辦，現在有不少村里跟進，不少出嫁的女兒、女婿攜家帶眷的返澎過年，與長輩、鄉親同場闔家圍爐敘舊，參與最有人情味的「娘家宴」，同場歡聚好幸福，有時間也可利用難得的好天氣到澎湖花海走走，看看美麗的花海。1060129

(中央社)