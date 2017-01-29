大年初二走春賞櫻 快去平菁街42巷
大年初二回娘家，但台北近郊今天依舊人山人海，正值櫻花季，賞櫻秘境陽明山平菁街42巷的「寒櫻」是首選，搭配灰色矮牆及爭相合照的「花粉們」年味十足，浪漫指數破表。
今天是大年初二回娘家的日子，北部地區太陽露臉、氣溫回升，讓近郊的陽明山、士林官邸等景點人山人海，而目前正值櫻花季節，陽明山平菁街42巷的「寒櫻」成了市民們賞花首選，年節期間吸引大批民眾前往朝聖。
台北市公園處指出，平菁街的寒櫻可以說是北台灣櫻花花期的「先鋒部隊」，色澤中帶著粉嫩，搭配一旁民宅的灰色矮牆，總是讓許多美女、帥哥靠在牆邊與櫻花合影，天氣好的情況下，也不乏有專程前來拍攝婚紗的新人。
台北市春節雖然太陽露臉，但上週仍有幾日是陰雨綿綿的天氣，寒風中的平菁街櫻花在冷雨中也別有一番風情，雨滴順著花瓣流下，一旁的民眾仍一手撐著傘賞花，相較於好天氣的大批賞花人潮，在陰雨中前來也是另一個選擇，體驗雨中寒櫻的滄桑感。不過今天風和日麗，賞櫻要趁早，初三要變天。
另外，陽明山賞櫻花的地點還有花鐘廣場附近約220棵昭和櫻、廣場上方的吉野櫻、山櫻花，預計將在2月、3月間陸續爭豔；而民眾引頸期盼的陽明山花季，將於2月10日至3月19日舉行。1060129
(中央社)
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